В Челябинске отремонтируют фасад дворца спорта «Юность»

Контракт городские власти планируют заключить уже завтра. Фото: Андрей Абрамов

В конце августа в Челябинске начнутся работы по ремонту фасада дворца спорта «Юность». Соответствующий контракт городские власти планируют заключить во вторник, 11 августа. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

— В 20-х числах августа подрядчик должен будет приступить к работам, — озвучил сроки Сергей Авдеев. — Также продолжается ремонт на объектах культуры. Самые крупные работы идут в школе искусств №7 на улице Кирова,139, Доме офицеров на улице Цвиллинга,11, в кинотеатре имени Пушкина, ДК «Сосновка», ДК «Новосинеглазово» и в Челябинском театре современного танца.

На этой неделе на Кировке завершат работы по установке деревянного настила с камнями времени. Плановый срок — 15 августа.

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