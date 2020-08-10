Текслер предупредил строителей скверов в Челябинске о личном контроле

Исполнителю контракта по строительству набережной досталось за срыв сроков. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Минувшие выходные губернатор работал в Челябинске: объезжал знаковые для благоустройства города стройки. Итоги большой поездки подвел в социальных сетях.

Больше всего претензий у губернатора к строительству участка набережной за филармонией, в самом центре Челябинска. Подрядчик, АО «Южуралмост», срывает сроки. Исполнителя большого контракта Текслер предупредил: или ускоряется, или его ждет «черный список».

Побывал губернатор на стадионе Центральный, осмотрел строящиеся скверы в Ленинском, Металлургическом и Советском районах города. Приехал в Ленинский район, где началось строительство участка набережной на озере Смолино

— Есть нарекания по срокам, качеству. Их должны исправить. Особое внимание обращаю на доступную среду. Всех предупредил: где этого не увижу — заставим переделывать, — поделился губернатор.

Подписчикам аккаунта глава региона объяснил, что при планировании новых объектов благоустройства сейчас изменен подход: делается то, что востребовано у людей. И речь не только об объемах: мало просто сделать — важно грамотно содержать. Нужно ухаживать за каждым деревом, следить за каждой скамейкой.

Подрядчиков губернатор предупредил: не расслабляться. Проверит лично.

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