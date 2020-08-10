Текслер предупредил строителей скверов в Челябинске о личном контроле

Исполнителю контракта по строительству набережной досталось за срыв сроков. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Минувшие выходные губернатор работал в Челябинске: объезжал знаковые для благоустройства города стройки. Итоги большой поездки подвел в социальных сетях.
Больше всего претензий у губернатора к строительству участка набережной за филармонией, в самом центре Челябинска. Подрядчик, АО «Южуралмост», срывает сроки. Исполнителя большого контракта Текслер предупредил: или ускоряется, или его ждет «черный список».
Побывал губернатор на стадионе Центральный, осмотрел строящиеся скверы в Ленинском, Металлургическом и Советском районах города. Приехал в Ленинский район, где началось строительство участка набережной на озере Смолино
— Есть нарекания по срокам, качеству. Их должны исправить. Особое внимание обращаю на доступную среду. Всех предупредил: где этого не увижу — заставим переделывать, — поделился губернатор.
Подписчикам аккаунта глава региона объяснил, что при планировании новых объектов благоустройства сейчас изменен подход: делается то, что востребовано у людей. И речь не только об объемах: мало просто сделать — важно грамотно содержать. Нужно ухаживать за каждым деревом, следить за каждой скамейкой.
Подрядчиков губернатор предупредил: не расслабляться. Проверит лично.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru