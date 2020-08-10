В Челябинске госпитальные базы под ковид возвращают к обычной работе

На Южном Урале госпитальные базы для лечения ковида возвращают к привычному профилю. Фото: Инна КУМЕЙКО

Эпидемия коронавирусной инфекции идет на спад: который день кряду в регионе фиксируется менее ста случаев заболевания. Потому отделения больниц, определенные под госпитальную базу для лечения COVID-19, возвращаются к привычному профилю работы. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил губернатор Алексей Текслер.

Важно, что все отделения перед открытием и приемом нековидных пациентов будут тщательно обработаны. Однако, режим повышенной готовности диктует свои правила. По поручению главы региона для больниц закупят все лекарства и средства индивидуальной защиты для возвращения, в случае необходимости, отделений в режим работы госпитальных баз.

— Мы призываем граждан и организации соблюдать масочный режим, а также все требования профилактики. Каждую неделю на областном штабе главы муниципалитетов докладывают, какие контрольные мероприятия проводятся для того, чтобы мы поддерживали безопасный эпидемиологический режим на территории нашего региона, — сказал Текслер.

Какие больницы в регионе возвращаются к привычному профилю:

ГБУЗ «Областной перинатальный центр»;

ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск»;

Гинекологическое отделение горбольницы № 1 Челябинска.

Скоро к обычному профилю работы приступят:

Областная клиническая больница № 2 Челябинска;

Городская клиническая больница № 11 Челябинска.