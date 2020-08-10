На главной площади Челябинска отремонтируют подземные переходы

Ремонтировать подземку начнут со стороны улицы Кирова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске в этом году отремонтируют подземные переходы на площади Революции. Об этом сегодня, 10 августа, на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Ремонтировать подземку начнут со стороны улицы Кирова. Работы коснуться выходов на главную пешеходную улицу города, Арбитражный суд и Молодежный театр. Соответствующие контакты чиновники уже заключили.

По остальным переходам городские власти ждут решения Госэкспертизы. Чиновники планируют заменить лестничный марш выхода на трамвайную остановку по улице Цвиллинга. К концу августа, по слова Сергея Авдеева, вопрос с документами будет решен и можно будет начинать конкурентную процедуру.

— Надо поторопиться, потому что до зимнего периода лучше бы сделать все, — дала поручение мэр Челябинска Наталья Котова.

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