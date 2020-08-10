Мэр Котова поручила убирать с улиц Челябинска песчаные кучи и разрыхлить пляжи

Из-за песка тротуары Челябинска напоминают пляжи. Фото: читатель КП

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям проконтролировать состояние муниципальных пляжей, чтобы из-за дождей они не превратились в камень, и убрать с центральных улиц города песчаные кучи. Их оставляют бригады рабочих после укладки тротуарной плитки.

Мэр переживает, что из-за проливных дождей песок на пляжах города превратится в камень, из-за чего места отдыха в следующем сезоне потеряют привлекательный вид и удобство для горожан.

— Что касается песка на пляжах: сейчас идут дожди, поэтому нужно разрыхлить его. Иначе просто будет камень, — сказала Наталья Котова и поинтересовалась у своего заместителя по городскому хозяйству Александра Астахова с какой периодичностью ведется эта работа.

По словам чиновника, рыхлением песка занимаются один-два раза в неделю, независимо от дождей, поскольку он уплотняется в течение всего сезона.

Особое внимание Наталья Котова уделила песчаным кучам на центральных улицах Челябинска, где вместо асфальта рабочие кладут тротуарную плитку.

— Вчера губернатор дал поручение, и я вам его еще раз передаю, по истечении двух дней после окончания работ убирать песок, — обратилась Наталья Котова к своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову. — Если он нужен еще, подрядчики снова привозят его и подсыпают. Рассказывать о том, что [не убирают], потому что ждут, когда песок просыпется, уже не надо. Убирайте эти песчаные кучи.

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