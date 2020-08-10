В Челябинской области мужчина с гранатой устроил скандал в популярном алкомаркете

Скандалист прятал гранату за спиной. Фото: кадр из видео instagram.com/74.chp/

В Сосновском районе в одном из популярных алкомаркетов микрорайона «Вишневая горка» мужчина достал гранату и устроил скандал.

Оказывается, южноуральцу кто-то наступил на ногу, поэтому он устроил разборку и, чтобы показать всю серьезность своих намерений, засветил «лимонку».

Другие покупатели сняли инцидент на видео и поделились роликом в соцсетях.

— Я заставила продавцов с криком нажать на кнопку вызова охраны. Истории конца не дождалась, вышла, — рассказывает очевидец.

Скандальным посетителем заинтересовались стражи правопорядка.

— С заявлением в полицию никто не обращался. Начата проверка по публикации в соцсети, — рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

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