В Челябинской области мужчина с гранатой устроил скандал в популярном алкомаркете

Скандалист прятал гранату за спиной. Фото: кадр из видео instagram.com/74.chp/
В Сосновском районе в одном из популярных алкомаркетов микрорайона «Вишневая горка» мужчина достал гранату и устроил скандал.
Оказывается, южноуральцу кто-то наступил на ногу, поэтому он устроил разборку и, чтобы показать всю серьезность своих намерений, засветил «лимонку».
Другие покупатели сняли инцидент на видео и поделились роликом в соцсетях.
— Я заставила продавцов с криком нажать на кнопку вызова охраны. Истории конца не дождалась, вышла, — рассказывает очевидец.
Скандальным посетителем заинтересовались стражи правопорядка.
— С заявлением в полицию никто не обращался. Начата проверка по публикации в соцсети, — рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.
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