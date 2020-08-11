Врачам ковидного госпиталя в Челябинске оставляют «комментарии» прямо на костюмах

Вместо холста — защитный костюм. Фото: пресс-служба ГКБ №9

Пациенты ковидного отделения горбольницы №9 оставляют «комментарии» прямо на… одежде медиков. Обычно на белых защитных костюмах пишут имена и должности персонала – иначе как отличить друг друга в полной экипировке.

Почему бы не изобразить там что-нибудь еще?

Фото: пресс-служба ГКБ №9

— Обычно благодарные пациенты пишут что-нибудь при выписке. Книги отзывов же нет, - рассказали пресс-службе больницы. – Пишут и на бумаге благодарности в стихах. Кто-то отправляет сообщения через соцсети.

По последним данным минздрава, в Челябинской области коронавирусом болеют 3690 человек. 8787 человек выписаны. Не удалось спасти 284 зараженных. Репортаж из «красной зоны» челябинской больницы, — по ссылке.

Ранее минздрав объявил о поэтапном переходе «ковидных» госпиталей к основному профилю. В первую очередь в обычной работе вернутся Областной перинатальный центр, магнитогорский Центр охраны материнства и детства, челябинские горбольницы №1, 2 и 11.

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