Мотоциклист-бесправник пострадал в ДТП с иномаркой

28-летний мотоциклист оказался в больнице после столкновения с иномаркой. Авария произошла накануне днем на улице Механической. Молодой человек сел за руль питбайка без шлема и прочей защитной экипировки. Кроме того, он не имел водительских прав.

— Кроме того мотоцикл не был зарегистрирован в установленный законом срок и эксплуатировался без государственного регистрационного знака, — рассказали в ГИБДД города.

В Госавтоинспекции напоминают, что защитная экипировка помогает снизить тяжесть травм, в том числе при езде на велосипеде.

Отметим, что за последнее время участилось количество аварий с грубыми нарушениями. Ранее в Курганской области произошло смертельное ДТП. Водитель был пьян. Кроме того, ни он, ни его пассажирка не были пристегнуты. Машина улетела в кювет и перевернулась. В результате женщина погибла на месте.

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