В центре Челябинска загорелся трамвай

На место прибыли две пожарных машины. Фото: читатель КП

Утром во вторник, 11 августа, на цирке загорелся трамвай. Из-под пола в начале вагона пошел дым.

— У трамвая перегрелись тормозные колодки. Возгорание на площади двух кв. м. удалось потушить с помощью огнетушителя до приезда спасателей. Наши сотрудники только подали ствол на охлаждение, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.

Возгорание произошло возле кабины водителя. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

— Прибыло два пожарных расчета и скорая. Помощь никому не потребовалась, — уточнил пресс-секретарь управления транспорта города Евгений Талыпов.

В момент ЧП в вагоне ехали 10 человек, всех эвакуировали.

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