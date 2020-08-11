В центре Челябинска загорелся трамвай

На место прибыли две пожарных машины. Фото: читатель КП
Утром во вторник, 11 августа, на цирке загорелся трамвай. Из-под пола в начале вагона пошел дым.
— У трамвая перегрелись тормозные колодки. Возгорание на площади двух кв. м. удалось потушить с помощью огнетушителя до приезда спасателей. Наши сотрудники только подали ствол на охлаждение, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Ирина Шафеева.
Возгорание произошло возле кабины водителя. Фото: Челябинский транспорт/vk.com
— Прибыло два пожарных расчета и скорая. Помощь никому не потребовалась, — уточнил пресс-секретарь управления транспорта города Евгений Талыпов.
В момент ЧП в вагоне ехали 10 человек, всех эвакуировали.
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