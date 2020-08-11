В Челябинской области назвали стоимость туров, за которые можно вернуть деньги

Самые популярные маршруты проходят по горнозаводской части Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Четыре туроператора и девять мест размещения Челябинской области смогли подключиться к программе кешбэка за отдых в России. При этом, как пояснили в департаменте развития туризма регионального Агентства международного сотрудничества, самостоятельные путешественники все же могут получить возврат, если остановятся в одном из отелей, попавших в список.

— Пока на сайте Мирпутешествий.рф предложения партеров программы не опубликованы. Они появятся 21 августа, — рассказала специалист отдела развития туризма Ольга Сукинова. — Наши специалисты вручную обзвонили туроператоров и средств размещения.

Стоимость турпакетов составит от 25,5 тыс. рублей. Купить один тур можно взять на всю семью. Так что сумма уже не кажется такой неподъемной, при том, что продолжительность поездки не менее четырех ночей.

Гостям предлагают как санаторно-оздоровительный отдых, так и активный. Прежде всего, это природные красоты горно-заводской части, том числе озеро Тургояк, нацпарки Таганай и Зюраткуль.

Например, в турпакет «Такой разный Южный Урал» входит экскурсия по Кировке и Государственному историческому музею Южного Урала, купание в термах «Баден-Баден», экскурсия по музею Ильменского заповедника и прогулка по берегу озера Тургояк, знакомство со знаменитой златоустовской гравюрой на стали, посещение горного парка Бажова и подъем на Черную скалу.

Когда и где купить путевки?

Приобрести туры с кешбэком можно с 21 по 28 августа на сайте Мирпутешествий.рф. К программе подключились туроператоры «Спутник», «Вершина-тур», «Авиаспектр» и «Дан-Урал».

Также уточняется, что получить возврат могут и самостоятельные путешественники. Все отели и санатории, участвующие в программе, прошли обязательную классификацию. Самое главное — оплатить поездку картой «Мир». Ранее мы разобрали условия получения компенсаций.

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