Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 августа 2020: новых заболевших все меньше

На протяжении недели число новых заболевших не переступает отметку в 100 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 августа 2020 составило 12 891 (+ 88 новых). Это самая низкая цифра за последнее время, согласно статистике минздрава.

При этом зафиксирован новый всплеск умерших — четыре человека. Есть те, у кого коронавирус стал основной причиной.

от COVID-19:

— пациент, 68 лет.

от других причин:

— гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, атеросклероз аорты (ковид сопутствующий) - пациент, 48 лет;

— диффузный очаговый кардиосклероз, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациент, 74 года;

— постинфарктный кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз (ковид сопутствующий) - пациент, 62 года.

Сейчас на лечении находятся 3714 человек. За минувшие сутки выписано 60 человек (всего 8847).

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