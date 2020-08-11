В Курганской области похолодает до +2 градусов

Жителям Кургана придется утепляться. Фото: Эдуард Фадюшин.

После жаркого начала августа в Курганской области похолодало и пошли дожди. А в ближайшее время температура опустится до +2 градусов.

Дни в Зауралье пока стоят теплые. По данным Курганского гидрометцентра, во вторник, 11 августа, воздух прогреется до +25 градусов. Со среды дневные температуры опустятся до +20 градусов.

А вот ночами в регионе значительно холоднее: +10…+12 градусов. Местами столбик термометра опустится до +2…+4 градусов.

Во вторник, в среду в Курганской области ожидают небольшие дожди. В четверг, по данным Гидрометцентра, преимущественно без осадков.

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