Челябинский музей изобразительный искусств вернулся к прежнему режиму работы

Фото: chelmusart.ru

Челябинский музей изобразительный искусств с 11 августа приступил к работе в обычном режиме. Как рассказал «Комсомольской правде» директор учреждения Станислав Ткаченко, уже сегодня зрители смогут посетить самую масштабную выставку «Классики и современники», увидеть эпохальное полотно «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» и работы знаменитого уральского художника Миши Брусиловского.

— Открытие музея — долгожданное событие, — отметил Станислав Ткаченко. — Все это время учреждения культуры общались с посетителями через Интернет, но никакое современное средство коммуникации не может заменить людям общения с «живой» картиной или экспонатом. Мы серьезно относимся к ситуации с коронавирусом, поэтому несомненно будем соблюдать все требования Роспотребнадзора. Так, установлены санитайзеры для обработки рук. Хотя музей — это не то место, где посетители что-то трогают, но все равно есть ручки на дверях, люди посещают санитарные комнаты, гардероб. Есть ограничение по количеству людей в экскурсионных группах — не более пяти человек. Допустимо проведение индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением дистанции в полтора-два метра.

За время пятимесячной паузы, связанной с пандемией, сотрудники музея продолжали работать и над проектами, чтобы встретить посетителей новыми выставками. Самая масштабная из них — «Классики и современники» — посвящена 80-летию учреждения.

— В нее вошли избранные произведения искусства, поступившие в фонды музея за последние десять лет, — рассказал Станислав Ткаченко. — В этом собрании есть живопись, графика, работы челябинских и московских художников, фарфор фабрики Гарднера XIX века и современное искусство.

В картинной галерее челябинцы смогут увидеть эпохальное четырехметровое полотно 1946 года «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии» творческой советской группы Кукрыниксы. Выставку дополняет интерактивная панель, в которой содержится подробная информация о событии и действующих лицах, деталях, изображенных на монументальной картине.

— В музее на площади Революции мы возобновляем работу выставки одного из главных художников Урала — Миши Брусиловского, которую открыли до карантина, — добавил Станислав Ткаченко. — Это мастер, который жил и работал в Екатеринбурге, масштаба Эрнста Неизвестного, Михаила Шемякина, и, по мнению многих исследователей, одна из значимых фигур в отечественном искусстве ХХ века. Мы продлили ее до 6 сентября.

На входе посетителям измерят температуру и выдадут маску вместе с билетом. Администрация музея рекомендует пользоваться перчатками при использовании интерактивных панелей.

Также на площади Революции,1 разработан маршрут движения зрителей по залам: войти в музей можно будет только через вход со стороны проспекта Ленина (художественный салон «Губернаторский» и «Уральский сфинкс»), а выйти — со стороны сквера (через зал имени архитектора Александрова).

Как будут работать другие музеи Челябинска — читайте с материале.

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