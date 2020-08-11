Пассажир в белой горячке устроил дебош в поезде и угрожал полиции

Нарушителя высадили на станции Кропачево Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области задержали буйного пассажира поезда Владивосток — Самара. Мужчина вел себя агрессивно, ругался матом, а затем набросился на полицейских.

— На станции Кропачево наряд полицейских прибыл к поезду, чтобы доставить нарушителя в дежурную комнату полиции для составления протокола. Однако пассажир повел себя агрессивно, выхватил из сумки нож и, размахивая им, стал угрожать пассажирам и полицейским, а затем бросился бежать, — рассказали в пресс-службе регионального МВД на транспорте.

При задержании он ударил полицейского ножом в правую руку.

42-летний пассажир — уроженец Омской области, был неоднократно судим, в том числе за кражи и грабежи. Мужчину положили в больницу с диагнозом «белая горячка». Составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Между тем СК на транспорте завело уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК).

— В настоящее время следственными органами проведен осмотр места происшествия, допрошены сотрудники транспортной полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного сотруднику МВД, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказала старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте по взаимодействию со СМИ Наталья Шандровска.

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