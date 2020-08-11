Погибла жена, остался пасынок: уголовник устроил пьяное ДТП в центре Челябинска

От удара «Ладу» разорвало пополам. Фото: Челябинск Сегодня | ChelToday.ru/vk.com

В прокуратуре рассказали подробности жуткого ДТП, которое произошло в воскресенье на улице Доватора. 35-летний мужчина недавно освободился из мест не столь отдаленных. У него никогда не было водительского удостоверения. Но это не помешало ему сесть за руль, да еще и пьяным. С ним ехала жена.

Мужчина ехал на «четырнадцатой» по улице Доватора, где решил обогнать Hyundai Elantra. Как уточнили в ГИБДД, он заехал в лужу и не справился с управлением. В результате он врезался в электроопору, а затем столкнулся с Hyundai Elantra. От удара в столб отечественную легковушку разорвало пополам. Супруга лихача скончалась на месте.

— Потерпевшим признан отец женщины, у погибшей остался один несовершеннолетний ребенок от первого брака, передан на воспитание родителям погибшей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Завтра Центральный районный суд изберет мужчине меру пресечения.

О мужчине известно, что в июне этого года он вышел на свободу, отсидев восемь лет за убийство.

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