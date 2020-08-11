«Лежим, как в поле»: с потолка больницы в Челябинской области пошел дождь

Вода капала с потолка прямо в палате.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В понедельник вечером, 10 августа, в больнице Южноуральска затопило палату. Дождевая вода просочилась через щели в потолочных плитах и капала с потолка.
— Лежим как в поле: в палате идет дождь. Спасаемся, как можем: раздвинули койки, поставили ведра, — рассказал в социальных сетях один из пациентов больницы.
Видеозапись потопа мужчина выложил в социальных сетях.
— При прежнем руководстве больницы на плоской крыше установили две вышки сотовой связи. Мы уже добились демонтажа одной из них. Вторую вышку компания отказывается убирать, поэтому мы готовим в суд документы. Распорки вышки расшатались, и вода просочилась под рубероид. Во время ливня крыша потекла, — объяснила ЧП главврач Южноуральской больницы Наталья Ишуткина.
Воду остановили, протечка устранена. Но пациентов перевели в другие палаты.
Сейчас в больнице собирают комиссию, которая поможет решить проблему.
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