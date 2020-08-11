Второй участник ДТП на трассе в М5 в Челябинской области умер в скорой

Фуру, которую вел погибший, сложило пополам. Фото: ГИБДД по Челябинской области

Скончался второй участник столкновения грузовиков на трассе М5 под Златоустом.

— 49-летний водитель автомобиля IVECO скончался при транспортировке в больницу, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Как сообщалось ранее автомобиль IVECO выехал на встречную полосу, где столкнулся с коммунально-дорожной машиной КАМАЗ. От удара у последнего разнесло кабину. 40-летний водитель КАМАЗ погиб на месте.

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