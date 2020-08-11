«Слили» 10,5 млн: в Челябинске осудили банду автозаправщиков

Кассиры отменяли операции за наличный расчет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске осудили банду автозаправщиков, которые «слили» мимо кассы более 10,5 млн рублей. 15 операторов-кассиров сговорились в двумя коллегами из IT-службы. Схема была такая: если клиент платил за наличный расчет и не просил чек, покупку отменяли. Затем количество проданных литров бензина «скручивали» через программу.

— Полученные в результате указанных преступных действий денежные средства участники преступной схемы делили между собой, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Так заправщики и айтишники «подрабатывали» с мая 2015 по апрель 2017 года. Тракторозаводский суд признал всех виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах.

— В зависимости от роли каждого подсудимого, размера суммы похищенных им денежных средств и юридической квалификации действий подсудимым назначены судом наказания сроком от двух до четырех лет лишения свободы, с испытательными сроками от четырех до пяти лет, — рассказала Наталья Мамаева.

На их имущество был наложен арест. Один из подсудимых добровольно возместил ущерб на сумму 142 тыс. рублей.

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