Скорая помощь больницам Аши: Текслер инспектирует отдаленный район

Ашинский район получит новые машины для службы скорой помощи. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 11 августа, Алексей Текслер работает в Ашинском районе. Глава региона осмотрел больницы Кропачево и Сима: поговорил с врачами и пациентами. Сотрудники больниц сетовали на нехватку специалистов. Замены требуют машины службы скорой помощи. Машины врачи получат: до конца года в регион поступит более 90 автомобилей для медицинской помощи. Задача руководителей ЛПУ — сформировать бригады для работы на новых машинах.

В больнице Сима губернатор обратил внимание на очередь в рентген-кабинет. Поручение Алексея Текслера: внедрить программу «Бережливая поликлиника», чтобы пациент приходил в положенное время, чтобы не было очередей и рабочее время врача расходовалось бы максимально эффективно. В больнице идет ремонт переходов. На сэкономленные в конкурсах деньги обновят помещение регистратуры. В следующем году начнется ремонт второго этажа больницы.

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