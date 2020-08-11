В Челябинской области перевернулся автомобиль скорой помощи после аварии

Сообщается, что есть, как минимум, один пострадавший. Фото: vk.com / На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)

Инцидент произошел в Магнитогорске на пересечении улиц Карла Маркса и Грязнова. Как рассказывают очевидцы, столкнулись мерседес и автомобиль скорой помощи, который ехал с проблесковыми маячками. После столкновения медицинская машина перевернулась на бок.

По предварительным данным, пострадал один человек – это врач скорой помощи. Также сообщается, что в медицинском автомобиле находился пациент. О его состоянии пока что информации нет.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: vk.com / На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)

Фото: vk.com / На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)

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