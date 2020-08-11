На трассе М5 в Челябинской области произошло ДТП с машиной автошколы

Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com

На трассе М5 Челябинск — Екатеринбург в районе поворота на Ново-Казанцево произошло ДТП. Очевидцы публиковали запись, на которой видно троих пострадавших лежат на обочине. На одной из машин — логотип автошколы.

— Авария произошла около 10:30. Автомобиль Renault выполнил разворот. В этот момент в него врезалась «десятка». За помощью обратились двое — водитель и пассажир ВАЗа, — рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

Был ли курсант в машине автошколы, не уточняется.

Сегодня утром на трассе М5 под Златоустом произошло смертельное столкновение двух грузовиков. Один водитель погиб на месте, второй — по дороге в больницу.

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