Погода в Челябинске на 12 августа 2020: когда закончатся ливни

Несколько дней подряд Челябинск поливают ливни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Семь лет назад в этот день на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб «112». Жаль, что звонок туда не поможет нам вернуть жаркое лето. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 12 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на среду, 12 августа, в городе всего +10. А уже днем воздух прогреется до +20. Прохладно, но ливней больше не обещают.

Впереди у челябинцев три относительно комфортных дня. Осадки будут, но незначительные. В какой-то мере даже полезные для очистки воздуха.

Из неприятного: до конца этой недели температура воздуха продолжит падать. К выходным в регионе похолодает до +16 градусов и вернутся дожди.

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