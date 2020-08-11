«Трактор» уступил «Северстали» во втором матче Кубка Башкортостана с разницей в три шайбы

"Трактор" уступил "Северстали" на предсезонном турнире в Уфе. Фото ХК "Трактор".

Накануне череповчане уступили «Нефтехимику» (2:4), а «Трактор» переиграл хозяев турнира – уфимский «Салават Юлаев» в овертайме (4:3).

Уже к 14-й минуте матча с «Северсталью» челябинцы уступали 0:3. Чешский легионер «Трактора» Томаш Гика тут же отыграл одну шайбу, но больше черно-белые не смогли «распечатать» ворота череповчан. А в конце второго отрезка матча «Северсталь» забросила еще одну шайбу в ворота челябинцев. Итог – 4:1, победа «Северстали».

Игроки «Трактора» часто теряли шайбу, совершали неточные поперечные передачи в атаке, сумбурно и хаотично действовали и на своей и на чужой половине, стараясь прорваться в зону соперника. Думается, череда ошибок, непродуманных действий и привела к поражению.

Однако, предсезонный турнир не ставит задач во что бы то ни стало победить, показать результат. Главное здесь – получить игровую практику.

13 августа в заключительном матче Кубка Башкортостана «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» (начало в 15.00, время челябинское).

Статистика

«Трактор» — «Северсталь» — 1:4 (1:3, 0:1, 0:0).

Голы: Думбадзе (Казаков, Хабаров) 8 (0:1), Лишка (Абдул, Каримов) 12 (0:2), Кара 14 (0:3 — мен.), Гика 14 (1:3), Казаков (Рогов) 40 (1:4).

Штраф: 16 (6+6+4) — 12 (6+2+4)

Броски в створ: 29 (10+4+15) — 28 (12+13+3)

Состав ХК «Трактора»

Судницин (Вилл);

Пилут — Манухов, Калинин (К) — Бывальцев — Основин;

Исаев — Бэйлен (А), Берглунд — Седлак (А) — Гика;

Карпухин — Огурцов, Тертышный — Полыгалов — Косов;

Телегин — Станислав Гареев, Лазарев — Шаров — Лещенко, Фатеев.

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