Райффайзенбанк: россияне сэкономили на свадьбе, но поедут в путешествия и сделают ремонт

Почти половина россиян в этом году смогли сэкономить на свадьбе, показал опрос, проведенный Райффайзенбанком. Торжество пары оплачивали из накоплений или с помощью родителей, а к заемным средствам обращались значительно реже. Экономия была связана с ограничениями, и главным образом, пришлось отказаться от пышного торжества в большой компании. Высвободившиеся деньги россияне хотят потратить на путешествия, ремонт или отложить на будущее.

В этом году почти половина молодоженов смогли сэкономить на свадебном торжестве. Многие пары сэкономили на банкете, услугах ведущего и музыкантов, а также на свадебном путешествии. Пострадали и такие расходы, как услуги фотографа и транспорт. Большинство отказывались от этих статей вообще, иногда пары искали более бюджетные варианты.

Каждая четвертая свадьба обошлась менее чем в 100 тыс. рублей, еще 20% молодоженов потратили 100-200 тыс. рублей. При этом 37% респондентов заявили, что сэкономили более 50 тыс. рублей на организации праздника.

Эти деньги россияне планируют потратить на будущее путешествие или на ремонт. Многие положили деньги на вклад или накопительный счет.

При этом большинство опрошенных получили подарки на свадьбу, несмотря на то, что пришлось отказаться от торжества. В 90% случаев подарком были деньги, некоторым дарили вещи по составленному ими списку. Кто-то даже получил на свадьбу долю в семейном бизнесе. Примерно у 20% пар свадьба окупилась за счет подарков.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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