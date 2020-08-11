Детсадовцы из Челябинской области на своем примере показали, что делать с птенцом, выпавшим из гнезда

Обычная прогулка ребят из детского сада в Южноуральске обернулась поучительной историей. На своем участке малыши обнаружили птенца, выпавшего из гнезда. Детсадовцы обступили напуганного пернатого, растерявшись и не зная, что делать. К счастью, поблизости оказалась воспитатель, которая объяснила, что птенцов трогать нельзя. Мама-птица сама спустится к своему детенышу и поможет ему совершить первые взмахи крыльями. Пернатого малыша сняли на видео, а после Полина Петрова рассказала стихотворение «Люблю птиц».

Юная защитница природа приняла участие в конкурсе #ЧИСТОдляДЕТЕЙ!, который проводит ООО «Центр коммунального сервиса». Экогероем может стать любой житель Южного Урала в возрасте от 0 до 18 лет.

Условия участия подробно объясняет наш материал.

Конкурс продлится до 15 сентября 2020 года.

Победители получат крутые призы: экшн-камеры, рюкзаки, экосумки и футболки с дизайнерскими рисунками на экологическую тематику.

Посмотреть видео участников можно на официальной странице конкурса во ВКонтакте.

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