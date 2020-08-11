Люди смешивают отходы: челябинцы неохотно поддерживают идею «разделяйки»

Фото: Архив «КП».

Далеко не каждый челябинец понял замысел пилотного проекта по раздельному сбору мусора. В «Центре коммунального сервиса» рассказывают: согласно практике первых двух месяцев, люди привычно смешивают отходы, то есть, складывают все подряд в контейнеры, предназначенные под вторсырье. Разницы в надписях не замечают. Такую картину заметили и общественники.

— Полезный навык формируется с натяжкой, куда нам до шведов. Не хватает культпросвета и, кажется, поважнее он будет семи тысяч новеньких баков стоимостью 100 миллионов рублей, о которых грезят в «ЦКС». К тому же, никто не боится ответственности — по закону ее не предусмотрели, — сообщают авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — Увы, судить о результатах мусорного эксперимента (в народе — разделяйки), в том числе по успеху логистики, можно будет не раньше, чем через год. До сих пор актуальны, например, доводы скептиков о хромающей переработке. А между тем, амбициозные цели диктует нацпроект «Экология». За четыре года доля отходов для вторички должна увеличиться до 36%.

Напомним, площадки для раздельного сбора мусора начали появляться в челябинских дворах в середине июня. Причем Челябинская область первая в России применила на практике сортировку отходов.