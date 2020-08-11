В Челябинской области выясняются обстоятельства смерти заключенного

В колонии, где умер заключенный, проводится доследственная проверка. Фото: Главное управление юстиции Челябинской области

В Челябинской области сотрудники следственного комитета выясняют причины смерти заключенного в исправительной колонии № 21 города Каслей. По данному факту уже проводится доследственная проверка.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел днем 9 августа. По предварительным данным, тело 41-летнего заключенного нашли на одном из участков производственной зоны. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было.

Известно, что погибший отбывал срок за незаконный оборот наркотиков.

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