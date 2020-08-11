Новые дороги станут драйвером роста: Текслер подвел итоги поездки в Ашинский район

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Если судить по количеству поступающих в адрес главы региона жалоб Ашинский район — один из самых проблемных в Челябинской области. Губернатора интересовало положение дел в небольших городах — Кропачево, Миньяре, Симе. Местные сетовали на плохое водоснабжение, нехватку врачей в больницах, разбитые болтшегрузами дороги.

— Проблемы застарелые, и большинство из них — недочеты конкретных чиновников, либо неумение руководить, управлять ситуацией, принимать правильные и ответственные решения, — подытожил гуьернатор. — Каждая из этих проблем взята на контроль.

Текслер не увидел у руководителей района заинтересованности в развитии территории. И заявил, что будет разбираться с этой ситуацией отдельно.

Вопросы к местному руководству вступают в противоречие с вопросами перспективы развития территории: у Аши они отличные.

В этом году ФКУ Упрдор «Южный Урал» приступает к реконструкции трассы М-5 от Башкирии до Кропачево. Четырехполосная дорога появится в 2024 году. Трасса станет драйвером для бизнеса, туристов, развития района. В Аше планируется построить дорогу-дублер М-5, обеспечив полную транспортную доступность.

Тему движения большегрузов, «гоняющих» с добытым в местных карьерах, решат весогабаритным контролем.