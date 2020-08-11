В Челябинске наказали сеть магазинов DNS за рекламу смартфонов и планшетов

По мнению УФАС, магазин вводил в заблуждение информацией о продаже телефонов Samsung Фото: Евгения ГУСЕВА

Челябинское УФАС наказало сеть магазинов DNS за недостоверную рекламу. Разбирательства начались по обращению в ведомство местного жителя. Он сообщил, что в печатных листовках известного ритейла содержится вводящая в заблуждение информация. В них говорилось, что при покупке телефона Samsung Galaxy S10 клиент получает в подарок также планшет Samsung Galaxy Tab A.

— Указанная рекламная информация может создать у потребителя впечатление, что при покупке смартфона Galaxy S10, продавец предоставляет другой товар – планшет Samsung Galaxy Tab A - по договору дарения. Однако фактически потребитель заключает договор купли-продажи двух вещей: смартфона Galaxy S10 и планшета Samsung Galaxy Tab A, — сообщила пресс-служба УФАС по Челябинской области.

Во время рассмотрения дела сотрудники УФАС установили, что рекламные листовки больше не распространяются из-за окончания акции. Однако антимонопольная служба оштрафовала компанию на 100 тысяч рублей за нарушение рекламного законодательства.

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