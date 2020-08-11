В Ашинском районе 15 лет не работают детские лагеря отдыха

Интересы детей - в приоритете. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сначала о хорошем. В Аше ко Дню знаний готова школа № 2, на протекающую кровлю которой в августе 2019 года Алексею Текслеру пожаловалась местная жительница. Последовало поручение исправить положение дел. Кровля теперь новая, кабинеты отремонтированы.

Из минусов. В Кропачево построена, но не запущена в строй насосно-фильтровальная станция. Странным образом важный объект приняли без пусконаладочных работ. Цена запуска — 6 млн. руб. Люди жалуются на плохое качество воды. Местной власти поручено исправить ошибки и скорректировать проект.

Не сдан заявленный детский сад в Аше, рассчитанный на 240 детей. По решению главы региона садик достроят.

Уже 15 лет в районе не открываются детские загородные лагеря. Губернатор подчеркнул: сейчас время восстановления важной социальной инфраструктуры. В важном деле заботы о детях муниципалитету должны помочь предприятия. И областная власть поддержит.

— Есть успешные примеры, такие как отремонтированная школа, но есть и проблемные объекты. Решено завершить долгострой — детский сад в Аше. Район — лидер по газификации. Задач много, район для нас очень важный, — сказал Текслер.

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