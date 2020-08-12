Большой объезд: Алексей Текслер инспектирует горнозаводскую зону

В Трехгорном строится детский сад. Фото: t.me/cheltodayru

В среду, 12 июня, губернатор Алексей Текслер инспектирует Трехгорный, Катав-Ивановск, Усть-Катав. Рабочее утро главы началось в Трехгорном. Глава области побывал на стадионе «Труд». План его реконструкции входит в муниципальную программу по развитию физкультуры и спорта в 2019-22 гг. Цена вопроса - 26 млн 250 тыс. руб. Большую часть средств выделяет областной бюджет.

Минобороны строит в Трехгорном отличный детсад на 240 мест с бассейном. Стройка идет ровно в срок.

В администрации Трехгорного прошла встреча губернатора и главы Трехгорного Евгения Сычева. Мэр сообщил, что не выполнил одно поручение главы региона: по развитию ГЛЦ «Завьялиха». Нет инвесторов. Губернатор распорядился подать документы в фон развития моногородов: курорт важен для города и соседних муниципалитетов.

Следующий пункт поездки — Катав-Ивановский район. В Юрюзани Текслер побывает в районной больнице, ДК, в котельной, чтобы проверить ее готовность к отопительному сезону. В Катав-Ивановске проинспектирует реконструкцию дамбы. Еще один важный вопрос: исполнение поручение по расселению аварийного жилья.

В Усть-Катаве губернатор проверить готовность к 1 сентября школы № 1 и побывает в поселке Шубино. У сельской школы построена спортплощадка.

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