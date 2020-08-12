Ограничение движения на улицах Челябинска, последние новости на 12 августа 2020 года: план работ

Ограничение движения машин возможно на восьми улицах Челябинска. Фото: cheladmin.ru

В Челябинске в среду, 12 августа, из-за ремонта дорог и очистки ливневой канализации возможно ограничение движения на восьми улицах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно плану, движение машин будет ограничено на участке улицы Мира от Сталеваров до Румянцева. Там рабочие будут монтировать бортовой камень и пандусы, а на улице Молодогвардейцев — укладывать асфальт. Ночью на улице Артиллерийская рабочие нанесут горизонтальную разметку, с улицы Жукова — вывезут старые бордюры, установят новые и демонтируют тротуар, а на улице Северо-Крымская проведут фрезеровку дорожного покрытия.

Из-за аварийных и плановых работ в системе ливневой канализации Челябинска возможно ограничение движения на непродолжительное время еще на трёх участках. Так, на улице Куйбышева будут обследовать и ремонтировать сети, на участке улицы Кулибина от Шуменской до Хохрякова — проверять работу ливневой канализации, а на улице Машиностроителей — промывать и чистить ливневку.

— Запланирована очистка, промывка участков вероятного затопления дождевой водой сетей ливневой канализации по всей подотчетной МБУ «ЭВИС» территории улично-дорожной сети Челябинска, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Напоминаем, что в период проливных дождей все заявки по подтоплениям улиц принимаются круглосуточно по телефону: 8 (351) 727-46-26.

В конце марта челябинские власти запросили 800 миллионов рублей у главы региона Алексея Текслера на ремонт дорог. Только чуть больше половины из всех городских участков соответствуют всем нормативам, остальные нуждаются в срочном ремонте.

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