Текслер рассказал, как будут работать школы в новом учебном году

1 сентября дети придут в школы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среду, 12 августа, Алексей Текслер инспектирует города и районы горнозаводской зоны: Трехгорный, Катав-Ивановск, Усть-Катав. В закрытом городе губернатор сообщил, как будут работать школы региона в грядущем учебном году.

1 сентября все общеобразовательные учреждения возобновят свою работу в прежнем режиме. С обязательным соблюдением эпидемиологических требований. Напомним, последняя четверть минувшего учебного года прошла в виртуальном формате из-за введенной самоизоляции по коронавирусу.

Роспотребнадзор разработал перечень обязательных требований к работе школ. Например, обеззараживание воздуха, проветривание кабинетов, измерение температуры каждого ученика, обработка рук дезрастворами, более частая влажна уборка классов и коридоров.

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