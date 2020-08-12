В Челябинской области полицейские нашли 3,5 кг конопли в уходящей от погони иномарке

Коноплю 22-летний парень перевозил в огромных мешках. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

22-летнего жителя Златоуста поймали на незаконном обороте наркотиков. В момент задержания он перевозил 3,5 килограмма дикорастущей конопли в качестве одного из четырех пассажиров иномарки, за рулем которой находился его нетрезвый друг-бесправник. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Машина попала в поле зрения полицейских на дороге Куса-Златоуст. Водитель не выполнил требование об остановке — началось преследование. За рулем уходящей от погони иномарки находился 26-летний житель Златоуста и четверо пассажиров.

— В иномарке полицейские нашли два мешка дикорастущей конопли, принадлежащих одному из пассажиров, — рассказали в пресс-службе полицейского главка. — В общей сложности, было изъято 3,5 килограмма наркотика. Задержанный пояснил, что наркосодержащее растение собрал для личного потребления. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

За незаконный оборот наркотиков по части 2 статьи 228 УК РФ молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. А его другу, находящемуся за рулем иномарки без прав и в пьяном виде, — до 15 суток ареста либо штраф в 30 тысяч рублей по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

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