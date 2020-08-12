В Челябинской области дело сотрудника Ростехнадзора о взятке на 200 тысяч рублей передали в суд

Фото: Роман Игнатьев

В Магнитогорске передали в суд уголовное дело в отношении замначальника межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора, который обвиняется в получении крупной взятки в 200 тысяч рублей с вымогательством по пунктам «б, в» части 5 статьи 290 УК РФ. Об этом в среду, 12 августа, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Умысел на вымогательство, как уточнили в надзорном ведомстве, у обвиняемого возник в мае 2018 года. 200 тысяч рублей должен был заплатить руководитель ООО «Единый технический центр», чтобы его и сотрудников организации не привлекли к административной ответственности за выявленные Ростехнадзором нарушения требований промышленной безопасности, и негативные результаты проверки не попали в соответствующий акт.

— Через посредника обвиняемый потребовал передать взятку, иначе совершит действия, направленные на создание негативных последствий для организации, после чего получил указанную сумму, — добавила Наталья Мамаева. — В ходе следствия имущество обвиняемого — деньги, автомобиль и мобильный телефон — были арестованы.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Магнитогорска.

Максимальная санкция вменяемой обвиняемому статьи предусматривает штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишение свободы на 7—12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

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