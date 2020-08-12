Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 августа 2020: умерло четыре человека с COVID-19

Фото: Валентина Ваганова

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 11 августа 2020 года составило 12 977 (+ 86 новых). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

За прошедшие сутки, по данным Минздрава, умерло 4 человека — COVID-19 был у них сопутствующим заболеванием.

Так, от гипертонической болезни, концентрической гипертрофии миокарда скончался 63-летний пациент, от диффузного кардиосклероза, атеросклероза коронарных артерий — 83-летний мужчина. Причиной смерти 88-летней женщины стал атеросклеротический порок митрального клапана, гипертоническая болезнь, а 81-летняя пациентка скончалась от аутоиммунной гемолитической анемии, гипертонической болезни, сахарного диабета.

— Всего больных коронавирусом в челябинской области на сегодняшний день 3675 человек, — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. — За прошедшие сутки выписан 121 человек. Всего 8968 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки на коронавирус в регионе протестировали 4111 человек. Всего за время пандемии методами ИФА и ПЦР взято 438 952 анализа на COVID-19.

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