300 детей уже отдохнули в детских лагерях ЧМК

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завершает вторую смену детской оздоровительной кампании 2020 года в лагерях «Уральская березка», «Олимпиец» и «Искорка». К середине августа там смогли оздоровиться около 300 детей.

В этом году детские оздоровительные лагеря подготовили тематические смены с учетом эпидемиологической обстановки. Программы рассчитаны на то, чтобы дети как можно дольше находились на свежем воздухе, а пребывание в корпусах сводилось к минимуму. В этом году лагерь «Уральская березка» предложил детям квест-смену «Затерянный город», технологическую смену «Поколение Z» и поиск внеземной жизни в заключительной смене «Параллельные миры». Лагерь «Олимпиец» традиционно стал площадкой для летних сборов детей из спортивных школ Челябинска. ДОЛ «Искорка» подготовил три патриотические смены: «Храбрые сердца», «Путь к успеху» и «Академия спорта».

Из-за режима повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции в детских лагерях ЧМК сократили количество дней пребывания: вместо 21 дня дети отдыхают две недели. В лагерях проводят регулярную дезинфекцию,утром и вечером у ребят бесконтактно проверяют температуру, питание организовано посменно.

— Одна из задач в нынешнем оздоровительном сезоне — сократить риски контактов, на это нацелена организация программы. При этом каждый ребенок может выбрать интересное для него направление досуговых мероприятий и не ощутить изоляции.Территория лагеря на время проведения смены становится закрытой для въезда и выезда сотрудников и родителей. И мы благодарны родителям за понимание, с которым они отнеслись к новым условиям, — рассказывает директор детского лагеря ЧМК «Уральская Березка» Тамара Евстигнеева.

Нововведения коснулись и правил заселения детей: в этом году, помимо стандартного набора документов, родители должны представить справку об отсутствии контакта их ребенка с носителями коронавирусной инфекции. Заезды разбиты по времени,дети из разных направлений не пересекаются между собой.

Детская оздоровительная кампания 2020 года Челябинского металлургического комбината закончится 30 августа. За это время руководство лагерей рассчитывает принять еще около 300 детей.

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