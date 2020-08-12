В Челябинской области недосчитались 11 млн. рублей при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

При строительстве четырех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в Брединском, Агаповском, Октябрьском районов и Копейске неэффективно израсходовали более 11 млн., при этом ущерб бюджету Челябинской области составил 6 млн. рублей.

К такому выводу по итогам проверки законности использования бюджетных средств пришла коллегия региональной Контрольно-счетной палаты (КСП).

Отчет аудитора был направлен губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в Заксобрание области и региональную прокуратуру.

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