Как будет выглядеть бюллетень на выборах в ЗСО Челябинской области: избирком подвел итоги жеребьевки

Избирком Челябинской области подвел итоги жеребьевки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Избирком Челябинской области подвел итоги жеребьевки и опубликовал порядок, в котором партии будут расположены в бюллетени на выборах в местное ЗСО.
Комиссия утвердила следующий порядок:
1 — Зеленая альтернатива;
2 — ЛДПР;
3 — Единая Россия;
4 — КПРФ;
5 — За правду;
6 — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость;
7 — Справедливая Россия;
8 — Родина;
9 — Партия Роста.
Напомним, 13 сентября пройдут выборы в Заксобрание Челябинской области. Также в этом году южноуральцы смогут сделать свой выбор 11 и 12 сентября, в досрочные дни голосования.
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