Как будет выглядеть бюллетень на выборах в ЗСО Челябинской области: избирком подвел итоги жеребьевки

Избирком Челябинской области подвел итоги жеребьевки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Избирком Челябинской области подвел итоги жеребьевки и опубликовал порядок, в котором партии будут расположены в бюллетени на выборах в местное ЗСО.

Комиссия утвердила следующий порядок:

1 — Зеленая альтернатива;

2 — ЛДПР;

3 — Единая Россия;

4 — КПРФ;

5 — За правду;

6 — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость;

7 — Справедливая Россия;

8 — Родина;

9 — Партия Роста.

Напомним, 13 сентября пройдут выборы в Заксобрание Челябинской области. Также в этом году южноуральцы смогут сделать свой выбор 11 и 12 сентября, в досрочные дни голосования.

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