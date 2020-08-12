«Онлайн обучение бьет по карману»: во сколько обойдутся сборы в школу в Челябинской области

Покупайте ребенку портфель полегче - наполнение и без того будет тяжелым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сборы в школу в Челябинской области подорожали на 10% по сравнению с прошлым годом и обходятся в 20 тысяч 630 рублей, заявили аналитики сайта Авито. Эта сумма включает расходы на организацию дистанционного обучения. При ухудшении эпидобстановки оно может вернуться.

Базовый набор для офлайн обучения в Челябинске подорожал на 6% и обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Сюда входит ранец (1 090 руб.), школьная форма (910 руб.), пенал (330 руб.) и спортивная форма (640 руб.).

— Чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса, многие будут покупать товары для онлайн-обучения. Речь идет о ноутбуке и компьютерном кресле. В Челябинске ноутбук на Авито можно приобрести за 13 440 рублей, это на 14% дороже, чем в прошлом году. А компьютерное кресло можно найти за 4 130 рублей. Спрос на эти товары значительно вырос, — рассказали аналитики Авито.

НА ЗАМЕТКУ

«Покупайте товары вместе с детьми и не берите одежду на вырост»

Первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова рекомендует родителям обращать внимание не на цену, а на качество и функциональность товаров, которые будут куплены школьникам.

— Школьная форма должна быть дышащей, c минимальным содержанием синтетики, иметь предметы одежды на разную погоду. Обувь — удобная, по ноге, для проблемных ног — с супинатором. Если у школы принят дресс-код, его следует соблюдать. Это хороший воспитательный момент. Я не советую покупать форму на вырост. В такой одежде ребенок чувствует себя неудобно, это негативно скажется на его эмоциональном состоянии.

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