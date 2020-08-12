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В Челябинской области сотрудникам транспортного МУПа грозит срок за присвоение 330 тыс. рублей

Эта сумма не прошла через кассу
Ольга СеменюкОльгаСеменюк
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Транспортное предприятие должно было ежедневно проверять техническое состояние машин

Транспортное предприятие должно было ежедневно проверять техническое состояние машин

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области возбудили уголовное дело о присвоении и растрате МУП «Троицкое пассажирское автотранспортное предприятие имени Мокеева» более 330 тыс. рублей. Деньги ежедневный медосмотр водителей и контроль за техническим состоянием машин учреждению заплатил частный предприниматель, но через кассу они не прошли. Об этом в среду, 12 августа, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Проверку предприятия провела местная прокуратура по материалам Контроль-счетной палаты. Выяснилось, что между МУП «Троицкое ПАТП имени Е.М. Мокеева» и индивидуальным предпринимателем заключены договоры на оказание ряда услуг. Среди них — осмотр водителей до и после рейсов и техосмотр транспорта.

С декабря 2018 года по июль 2019 года среднемесячная выручка муниципальной организации от предоставления платных услуг снизилась. в ходе проверки документов недосчитались 330 960 рублей. Деньги по документам были выплачены, но не прошли через кассу.

— В отношении виновных сотрудников МУПа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата с использованием служебного положения»), — рассказала Наталья Мамаева.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.

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