«Горячий обед — бесплатно, а молоко пока под вопросом»: как будут питаться ученики начальной школы в Челябинской области

Бесплатный обед обойдется казне в 60 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сентября 2020 года ученики 1-4 классов в Челябинской области будут питаться в школе бесплатно. Каждый ребенок получит горячий обед и напиток общей стоимостью 60 рублей.

— Меню с бесплатными блюдами одобрено Роспотребнадзором. По составу эту будет хороший, усиленный завтрак, который не оставит голодными даже тех ребят, которые учатся во вторую смену. Если родители захотят выдавать детям еще что-либо, например, суп, они смогут расширить меню за счет собственных средств, — рассказала КП-Челябинск первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Сегодня школы Челябинской области работают по трем разным схемам: в первых повара сами готовят все блюда, во вторых — применяют полуфабрикаты, в третьих — разогревают готовые блюда, которые им привозят со стороны (но таких мало). Однако бесплатными горячими обедами будут обеспечены без исключения все младшеклассники.

— Вопрос раздачи бесплатного молока обсуждается. Область потратила много денег на обустройство школьных столовых для раздачи горячих обедов, поэтому бюджет ограничен. Нам бы очень хотелось продолжить программу бесплатного молока. Но все будет зависеть от наших возможностей, — заметила Елена Коузова.

Ранее, КП-Челябинск рассказывал, как вернуть переплату за школьные обеды.

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