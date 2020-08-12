В Челябинской области годовалая девочка умерла во время еды

Врачи не смогли спасти ребенка. Фото: Валентина Ваганова

Сотрудники следственного управления СК по Челябинской области проведут проверку по факту смерти ребенка в больнице Аргаяшского района. Там 11 августа скончалась годовалая девочка, доставленная из деревни Новая Соболева.

— На теле ребенка не обнаружено признаков, указывающих на криминальный характер смерти, — рассказал старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Девочка, со слов матери, поперхнулась во время еды и начала задыхаться. Проведенные реанимационные мероприятия, не смогли спасти жизнь ребенка.

В причинах смерти ребенка в настоящее время разбираются судмедэксперты. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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