Нехватку врачей в больницах ЗАТО Челябинской области решат федеральные программы

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава региона в среду, 12 августа, подвел итоги рабочей поездки в закрытый город Трехгорный. Цель — проверка исполнения данных ранее поручений. И Евгению Сычеву, местному главе, пришлось держать ответ по провалу некоторых важных задач.

Так, не выполнено поручение губернатора по подготовке проекта стадиона в школе N 106. И отговорок провала сроков из-за ковида Текслер не принял. Провалено поручение поиска инвестора для ГЛЦ «Завьялиха».

Важнейшая задача — развитие здравоохранения. Очень много жалоб от жителей города на кадровый голод в лечебно-профилактических учреждениях. Медчанчасть N 72 принадлежат федеральному медико-биологическому агентству. Это не позволяет финансировать МСЧ из областного бюджета. Невозможна реализация региональных программ поддержки системы здравоохранения.

— С руководством ФМБА, с Вероникой Скворцовой обсуждал тему включения ФМБА в госпрограммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — это точно будет реализовано. Мы предприняли ряд шагов и по целевому набору, и по дополнительным бесплатным местам в медуниверситете, и по субсидированию приобретения жилья для медицинских сотрудников. Все это нужно распространять и в ЗАТО, — сказал губернатор.

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