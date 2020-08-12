В Челябинской области из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 12 человек

Фото: ЧП Магнитогорск, Евгения Максутова

В Магнитогорске утром в среду, 12 августа, из-за пожара в многоэтажном доме на улице Жукова,25 эвакуировали 12 человек. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже, хозяевам которой потребовалась помощь врачей.

— Вызов на центральный пункт поступил от очевидцев, который рассказали о задымлении на балконе, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» сотрудница пресс-службы магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Ульяна Маршева. — Прибывшие пожарные обнаружили возгорание на восьмом этаже — горела из комнат — площадью 20 квадратных метров — в двухкомнатной квартире. По маршевым лестницам были эвакуированы 10 соседей, еще двоих людей — хозяев горящей квартиры — с помощью спасательных устройств — пожарной автолестницы.

Среди эвакуированных, как уточнила Ульяна Маршева, не было детей. Медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине из пострадавшей квартиры. Они надышались угарным газом.

— Отравление продуктами горения у женщины диагностировано в легкой степени — после осмотра ее сразу отпустили, — уточнила сотрудница пресс-службы магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. — Мужчине предложили госпитализацию, но он отказался.

В тушении пожара было задействовано семь машин.

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