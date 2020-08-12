Все силы в аграрном комплексе брошены на заготовку кормов

Министр сельского хозяйства Алексей Кобылин поставил задачи перед руководителями хозяйств и органами управления АПК: эффективно организовать уборку зерновых и заготовить не менее 30 центнеров кормовых единиц различных кормов на одну условную голову скота.

По данным на 11 августа обмолочено 5% уборочной площади, собрано 76 тыс. т зерна. Урожайность зерновых из-за засухи ниже прошлогодней и составляет 9,8 центнера с гектара. Хозяйства начали убирать пока ранние посевы и озимые культуры.

Актуальной задачей является заготовка кормов. В среднем по области за июль — начало августа заготовлено 11 ц к.ед. на одну условную голову скота. В районах-лидерах кормов заготовлено больше: 31 ц к.ед. заготовили в Кунашакском районе, 24 ц к.ед. — в Каслинском, 23 ц к.ед. — в Нязепетровском. Хорошо оценена работа по заготовке кормов в Варненском, Верхнеуральском, Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Октябрьском районах. На особый контроль министерства будет взята ситуация с заготовкой кормов в отстающих хозяйствах Уйского, Троицкого, Красноармейского, Кизильского и Карталинского районов.

В Минсельхозе завершили сбор документов от муниципалитетов, подтверждающих ущерб от засухи, они пройдут проверку и будут направлены в федеральный минсельхоз для проведения госэкспертизы. По словам Алексея Кобылина, в настоящее время поддержка аграриев региона оказывается в рамках государственной программы, в виде субсидий уже выплачено 1 млрд 262 млн рублей. К выплатам в августе запланировано еще 263 млн руб.

В связи с изменениями погодных условий министр поставил задачу провести в хозяйствах ревизию сушильного оборудования:

— Дожди, которых мы так ждали летом, будут осложнять работу практически весь август. Поэтому просьба ко всем хозяйствам — провести ревизию сушильного оборудования. Последние три года хозяйства приобретали технику для послеуборочной доработки зерна, и в этом году мы также сохранили эту опцию в программе господдержки на приобретение сельхозтехники.