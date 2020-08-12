Выдыхаем: школы на Южном Урале с 1 сентября возобновят работу

Новостью дня для всех родителей школьников сегодня стала информация о том, что все школы в Челябинской области возобновят работу в прежнем режиме с 1 сентября. Соответствующее заявление сделал губернатор Алексей Текслер, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Выдыхаем. Рассеялись слухи, что запуск обучения отложат из-за коронавируса или оно и далее будет виртуальным (как последняя четверть минувшего учебного года). Видимо, состоятся торжественные линейки. По факту это массовые мероприятия, которые сейчас под запретом, однако теперь у нас есть смелое заявление губернатора — точка невозврата, приоткрывающая кулуарные планы на снятие ограничений, — добавляют авторы «Челябушки». — Заработать общеобразовательные учреждения смогут при обязательном соблюдении эпидемиологических мер. Определенная нагрузка ляжет на штатных техничек, медиков и учителей. Ведь нужно будет придерживаться требований Роспотребнадзора. В перечне — и проветривание, и уборка классов с коридорами чаще обычного, и обеззараживание воздуха, и измерение температуры ученикам, и пополнение санитайзеров. Признаки времени и еще один вид безопасности в школах в дополнение к не менее актуальной пожарной.

Кстати, корреспонденты «КП-Челябинск» узнали, как с сентября будут питаться ученики 1-4 классов в Челябинской области.