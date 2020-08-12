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Житель Челябинской области пришел с гранатой в отдел полиции

Взрывное устройство он принес для добровольной сдачи, но на место пришлось вызывать сотрудников ОМОН
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Взрывное устройство пришлось тщательно осмотреть

Взрывное устройство пришлось тщательно осмотреть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все произошло вечером 11 августа в поселке Кременкуль Сосновского района. Мужчина пришел в местную дежурную часть отдела полиции и принес гранату для добровольной сдачи. Стражи правопорядка, увидев опасное взрывное устройство, решили перестраховаться и вызвали сотрудников ОМОН для проверки.

— В ходе проведения осмотра росгвардейцами было установлено, что предметом является муляж, конструктивно схожий с ручной гранатой РГД-5, светло-зеленого цвета, без каких-либо маркировок. Внутренняя часть муляжа полая, корпус выполнен из толстостенного металла. Масса и габарит предмета соответствуют боевой гранате. Опасности жизни и здоровью граждан не представляет, — сообщили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Однако муляж гранаты решили сохранить. Сейчас этот предмет находится у сотрудников следственно-оперативной группы для дальнейшего разбирательства.

Напомни в Челябинской области действует межведомственная акция Росгвардии и МВД «Оружие-2020», которая проходит с 16 марта по 1 ноября. В ее рамках жители региона могут сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, получив за это деньги и освободившись от уголовной ответственности.

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