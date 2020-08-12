В глубинке Челябинской области квартиры получат жители ветхих домов

- Фото: Мария Кириллова

В среду, 12 августа, глава региона предпринял большую поездку в Трехгорный, Катав-Ивановский район и Усть-Катав.

Подведены итоги поездки в Катав-Ивановский район. На контроле Текслера — вопрос переселения жильцов ветхо-аварийных домов. В 2019 г. новоселья отметили 50 человек. Сейчас в Юрюзани строится 10-этажный дом. Квартиры получат 185 семей. Текслер похвалил строителей за хорошие темпы и напомнил: жилье в городе не строилось со времен СССР.

В Катав-Ивановске по вине подрядчика сорвано строительство ФОКа с бассейном. Объявлен конкурс по выбору нового.

Отдельная большая задача, как подчеркнул губернатор, касается модернизации системы здравоохранения Катав-Ивановского района.

— В неудовлетворительном состоянии районная больница, и сейчас медики в рамках медико-технического задания определяются с возведением новой больницы. Мы ее включаем в программу первичного звена. Учтем просьбы жителей, чтобы здравоохранение непосредственно в самой Юрюзани тоже присутствовало. Город немногим меньше Катав-Ивановска, и всегда было несколько центров здравоохранения и в районе, — сказал губернатор.

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