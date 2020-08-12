В Челябинской области обнаружили мертвым 17-летнего кадета

Сотрудники следственного комитета уже выясняют обстоятельства смерти юноши Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сосновском районе Челябинской области нашли тело 17-летнего юноши, которого искали родные и полицейские Парень ушел из дома 11 августа и пропал без вести. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью. Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

— По данному факту проводится проверка. У следствия нет основания полагать, что смерть носит криминальный характер, — рассказал старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Владимир Шишков.

Как рассказал источник КП-Челябинск, погибший юноша являлся кадетом ЧЛШ — подразделения ЧВАКУША. Оно находится на карантине с апреля.

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